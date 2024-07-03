快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／巴哈馬三劍客合砍61分逆轉芬蘭 希爾德：沒搞清狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
巴哈馬中鋒艾頓(左)、射手希爾德(右)。 法新社
巴哈馬中鋒艾頓(左)、射手希爾德(右)。 法新社

巴黎奧運會男籃資格賽開打，擁有3名NBA球員的巴哈馬今天以96：85險勝芬蘭，下一戰擊敗波蘭，就能晉級淘汰賽。

芬蘭沒有爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）坐鎮，反觀巴哈馬擁有艾頓（Deandre Ayton）、希爾德（Buddy Hield）和葛登（Eric Gordon）。巴哈馬下半場一度陷入12分落後，但比賽最後17分鐘打出44：21攻勢贏下比賽。

艾頓全場12投8中，砍進21分9籃板，希爾德命中6顆三分球，轟進全場最高的24分，葛登也挹注16分。

擁有3名NBA球員的巴哈馬，本場沒有展現壓倒性優勢，希爾德受訪時表示，「我們堅持到底，贏下比賽，保持團結並找出解決方法，籃球比賽就是一場接著一場的戰鬥，上半場我們還沒搞清楚狀況。」

2024巴黎奧運 Deandre Ayton Eric Gordon 巴黎奧運籃球

相關新聞

NBA／K湯轉隊首日 柯瑞連發30張照片：永遠的浪花兄弟

隨著湯普森（Klay Thompson）加入獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，一起征戰13季的柯瑞（Stephen Curr...

NBA／湯普森選擇獨行俠而非湖人 父親坦言無心慶祝

前勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）日前決定以自由球員身分加盟獨行俠隊，過去曾為湖人隊效力的父親老湯普森（M...

奧運籃球／唐西奇繳大三元無用！斯洛維尼亞被克羅埃西亞打爆

獨行俠隊斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）在季後賽傷病纏身，仍為國出征巴黎奧運男籃資格賽，今天他面對強敵克羅埃西亞砍下大三元，仍以92：108輸球。 克羅埃西亞擁有快艇中鋒祖巴茲（I

NBA／曾與林書豪在黃蜂合作「天行者」華克34歲宣布退休

現年34歲的「天行者」華克（Kemba Walker）曾是黃蜂隊看板球星，入選過明星賽4次，上季轉戰歐洲，今天在社群媒體上宣布正式退休。 華克來自籃球名校康乃狄克大學，2011年以首輪第9順位進

NBA／太陽終於補強控衛！網羅莫里斯和前金塊小將

太陽上季缺少傳統控球後衛，受到許多球迷質疑。據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他們將簽下控衛莫里斯（Monte Morris）。 太陽因團隊薪資爆表

奧運籃球／巴哈馬三劍客合砍61分逆轉芬蘭 希爾德：沒搞清狀況

巴黎奧運會男籃資格賽開打，擁有3名NBA球員的巴哈馬今天以96：85險勝芬蘭，下一戰擊敗波蘭，就能晉級淘汰賽。 芬蘭沒有爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）坐鎮，反觀巴哈馬擁有艾頓（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。