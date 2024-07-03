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奧運籃球／巴哈馬三劍客合砍61分逆轉芬蘭 希爾德：沒搞清狀況
巴黎奧運會男籃資格賽開打，擁有3名NBA球員的巴哈馬今天以96：85險勝芬蘭，下一戰擊敗波蘭，就能晉級淘汰賽。
芬蘭沒有爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）坐鎮，反觀巴哈馬擁有艾頓（Deandre Ayton）、希爾德（Buddy Hield）和葛登（Eric Gordon）。巴哈馬下半場一度陷入12分落後，但比賽最後17分鐘打出44：21攻勢贏下比賽。
艾頓全場12投8中，砍進21分9籃板，希爾德命中6顆三分球，轟進全場最高的24分，葛登也挹注16分。
擁有3名NBA球員的巴哈馬，本場沒有展現壓倒性優勢，希爾德受訪時表示，「我們堅持到底，贏下比賽，保持團結並找出解決方法，籃球比賽就是一場接著一場的戰鬥，上半場我們還沒搞清楚狀況。」
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