NBA／曾與林書豪在黃蜂合作「天行者」華克34歲宣布退休

現年34歲的「天行者」華克（Kemba Walker）曾是黃蜂隊看板球星，入選過明星賽4次，上季轉戰歐洲，今天在社群媒體上宣布正式退休。

華克來自籃球名校康乃狄克大學，2011年以首輪第9順位進入黃蜂，成為球隊重點栽培對象，他也不負眾望成為明星級球員，四度入選明星賽，2018-19賽季更入選年度第三隊，「哈佛小子」林書豪2015-16賽季曾與他短暫合作，兩人產生良好的化學反應。

不過華克2019-20賽季轉戰塞爾蒂克後，開始受傷病所困，身手逐漸不如以往，最終在上季離開NBA，轉戰法國聯賽，如今更宣布退休。

華克發聲明表示，「我知道如果沒有身邊令人難以置信的支持，我是不可能走到這一步。有太多人要感謝，我的媽媽、爸爸、整個家庭和已經成為家人般的隊友，以及相信我，並激發我最佳表現的教練們。」

華克在NBA打滾12季，出戰750場，平均19.3分3.8籃板5.3助攻。總得分、三分球命中數、勝場貢獻值和上場時間都高居黃蜂隊史第1，助攻第2、抄截第3、籃板第8。