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NBA／勇士先簽後換得李凱爾 再網羅前拓荒者教頭進助教團
湯普森（Klay Thompson）離隊後，勇士獲得更多操作空間，今天確定以先簽後換方式，得到灰狼前鋒李凱爾（Kyle Anderson）。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，李凱爾簽下3年2700萬美元合約，第3年非保障。勇士透過先簽後換方式，利用先前湯普森交易案產生的交易特例，加上未來二輪選秀籤互換權和現金，得到李凱爾。
李凱爾身高206公分，擁有出色的組織和防守能力，但投籃能力不佳，上季效力灰狼出戰79場，平均6.4分3.5籃板4.2助攻，三分命中率僅22.9%。
另外，勇士今天也網羅前拓荒者總教練史達茲（Terry Stotts）和前球員史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）進入助教團，前者曾擔任拓荒者總教練9季；後者則有豐富的大學及G聯盟執教經驗。
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