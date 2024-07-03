快訊

劉家昌暴瘦控甄珍買通北京公安 兒章立衡露1表情「好戲還在後面」

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

80歲以上請看護免評巴氏量表存異見 勞動部擬「有條件」放寬…5.5萬人受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／K湯轉隊首日 柯瑞連發30張照片：永遠的浪花兄弟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞不捨K湯離去。 路透
柯瑞不捨K湯離去。 路透

隨著湯普森（Klay Thompson）加入獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，一起征戰13季的柯瑞（Stephen Curry）台灣時間今天凌晨一連發出30張有湯普森的照片，並感性寫下「永遠的浪花兄弟」。

湯普森透過先簽後換的方式，以3年5千萬美金轉戰獨行俠，消息一出勇士球團發出感謝文，並承諾退休湯普森的11號背號，後場好搭檔柯瑞也透過社群平台表達對湯普森的想念。

柯瑞凌晨一連發出30張有湯普森的照片在IG限動，最後感性寫下「永遠的浪花兄弟」。 截圖自柯瑞IG
柯瑞凌晨一連發出30張有湯普森的照片在IG限動，最後感性寫下「永遠的浪花兄弟」。 截圖自柯瑞IG

柯瑞先是連發30張照片，包括和湯普森在勇士奪冠的合照，還有場外一起打高球、明星賽同隊以及美國隊奪冠等照片，最後寫下：「會想念你的，儘管我們不能一起完成這趟旅程，我們做過的永遠不會複製，無法想像和你、和（格林）有更好的旅程。」

「改變了整個彎曲，改變了比賽的方式，殺手湯普森是一切的中心，謝謝你的一切，兄弟，去享受籃球，做你擅長的事情。」柯瑞最後更感性寫下「永遠的浪花兄弟」，送走一起摘下4冠的湯普森。

湯普森2011年加入勇士，菜鳥年場均就有投進6.8顆三分球、命中率4成14的表現，和柯瑞一起用三分球改變聯盟生態，「浪花兄弟」成最有觀賞性的後場組合之一。

NBA自由市場

延伸閱讀

NBA／填補湯普森空缺！勇士3年2700萬美元簽安德森

NBA／保羅、湯普森相繼離開 勇士菜鳥後衛喊難受

NBA／勇士官方發聲明祝福湯普森 承諾會退休11號球衣

NBA／勇士找黃蜂完成湯普森先簽後換 中產簽梅爾頓不用繳稅

相關新聞

NBA／K湯轉隊首日 柯瑞連發30張照片：永遠的浪花兄弟

隨著湯普森（Klay Thompson）加入獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，一起征戰13季的柯瑞（Stephen Curr...

NBA／填補湯普森空缺！勇士3年2700萬美元簽安德森

告別湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）之後，勇士先是用中產價碼簽下後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），今天又以3年2700萬美元的合約引進上季效力灰狼的前

NBA／3年1.5億美元續留騎士 米契爾引《華爾街之狼》台詞駁斥流言

騎士當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）已經同意和騎士達成提前續約協議，雙方將簽下3年1.503億美元（約台幣48.97億元）的頂級合約，其中2027-28年賽季為球員選項。 米契

NBA／巴哈馬三劍客合砍61分逆轉芬蘭 希爾德：沒搞清狀況

巴黎奧運會男籃資格賽開打，擁有3名NBA球員的巴哈馬今天以96：85險勝芬蘭，下一戰擊敗波蘭，就能晉級淘汰賽。 芬蘭沒有爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）坐鎮，反觀巴哈馬擁有艾頓（

NBA／曾與林書豪在黃蜂合作「天行者」華克34歲宣布退休

現年34歲的「天行者」華克（Kemba Walker）曾是黃蜂隊看板球星，入選過明星賽4次，上季轉戰歐洲，今天在社群媒體上宣布正式退休。 華克來自籃球名校康乃狄克大學，2011年以首輪第9順位進

NBA／勇士先簽後換得李凱爾 再網羅前拓荒者教頭進助教團

湯普森（Klay Thompson）離隊後，勇士獲得更多操作空間，今天確定以先簽後換方式，得到灰狼前鋒李凱爾（Kyle Anderson）。 據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。