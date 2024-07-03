NBA／填補湯普森空缺！勇士3年2700萬美元簽安德森

告別湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）之後，勇士先是用中產價碼簽下後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），今天又以3年2700萬美元的合約引進上季效力灰狼的前鋒安德森（Kyle Anderson）。

據悉，勇士和灰狼將採取先簽後換的方式進行，勇士會送出一個未來二輪選秀權的互換權利，以及一些現金；同時勇士也會用湯普森離開後所產生的交易特例，來滿足安德森的合約。有消息人士指出，該合約第3年為非保障。

現年30歲的安德森，生涯先後待過馬刺、灰熊和灰狼，上季場均拿下6.4分4.2助攻3.5籃板。

經過陣容方面的變動，勇士下季可能會以柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）為先發，搭配傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、梅爾頓、安德森、小裴頓（Gary Payton II）、穆迪（Moses Moody）、魯尼（Kevon Looney）等。