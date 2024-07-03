NBA／看重「國防部長」艾薩克防守潛力 魔術續簽5年8400萬美元

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，奧蘭多魔術和6呎10吋前鋒、人稱「國防部長」的艾薩克（Jonathan Isaac）重新談判續約條件，雙方將簽下5年8400萬美元的合約。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）提到，艾薩克原本下季年薪為1740萬美元，經過重新談判，這份合約將會採逐年遞減的方式。

儘管艾薩克飽受傷勢困擾，生涯前6季一共只出賽147場比賽，其中有兩個賽季完全報銷；在這種情況下，魔術依然願意開出長約留人，主要也是看重艾薩克在健康狀態下所展現出來的巨大防守潛力。

上季艾薩克出賽58場，場均15.8分鐘的上場時間內，繳出6.8分4.5籃板0.7抄截1.2阻攻，阻攻率（BLK%）7.1高居全聯盟第3，僅次於溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的10.0和霍姆葛倫（Chet Holmgren）的7.3。

此外在至少出賽58場的球員中，面對要防守至少場均6.1次投籃的球員時，艾薩克可以讓對方命中率從48.1%降到42.1%，這數據和年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）並列第一。

M.華格納順利續留魔術。 路透社

另一方面，先前魔術雖然沒有執行M.華格納（Moritz Wagner）下一季價值800萬美元的球隊選項，但傳出雙方都有意在自由市場開啟後，重新簽訂一份新合約。根據報導，M.華格納接受魔術所開出的2年2200萬美元合約，續留奧蘭多。

擁有足夠薪資空間的魔術，在今年自由市場全力出擊，以3年6600萬美元的合約搶下金塊冠軍功臣凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），接著分別以3年2500萬美元的合約續留中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）、和2年1400萬美元的合約續留後衛哈里斯（Gary Harris）。

如今又綁定了艾薩克和M.華格納，不難看出魔術期盼建構一支防守強悍且保有陣容深度的組合，持續在愈趨艱難的東區戰場中保有一席之地。