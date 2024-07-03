NBA／溜馬尋覓替補中鋒 兩年合約找上前榜眼威斯曼
因活塞沒有開出「合格報價（Qualifying Offer）」的情況下，讓昔日榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）成為完全自由球員，只能在市場上等待新的買家上門。
不過人稱「智將」的威斯曼就業空窗期沒有隔太久，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，溜馬將提供威斯曼一份兩年合約。不過具體的合約細節目前仍未確認。
在勇士期間始終無法兌現天賦的威斯曼，2022-23年賽季季中就被送到底特律；兩季下來一共為活塞打了87場比賽，場均出賽19.5分鐘得到8.6分6.1籃板。
由於史密斯（Jalen Smith）以3年2700萬美元的合約轉戰公牛，為了填補這個替補中鋒空缺，溜馬於是找了威斯曼來測試看看。
在今年自由市場上，主力前鋒席亞康（Pascal Siakam）先前就同意以4年1.89億美元合約續留，隨後和托平（Obi Toppin）達成4年6000萬美元的協議。
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