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NBA／泰托姆5年3.14億美元 NBA最高薪

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
泰托姆獲史上最大合約。 路透社
泰托姆獲史上最大合約。 路透社

塞爾蒂克隊最近奪下隊史第十八座NBA總冠軍，球星泰托姆未獲MVP，但拿到五年至少三點一四億美元的頂級合約，創下NBA史上最高薪紀錄，第五年達七千一百四十四萬美元，也是第一位年薪超過七千萬美元的球員。

廿六歲的泰托姆在二○一七年選秀會被塞爾蒂克選中，以「探花」身分穿上綠衫軍戰袍，生涯七季已五度入選明星賽，近三季都入選年度第一隊，同時是東京奧運美國隊金牌班底，月底將前往巴黎奧運挑戰衛冕。

泰托姆在總冠軍賽場均廿二點二分、七點八籃板和七點二助攻，三項數據都是塞爾蒂克最高，總冠軍賽MVP雖頒給隊友布朗，但泰托姆的新合約超越布朗去年簽下的五年三點○四億美元，證明身價。

塞爾蒂克不只砸重金和泰托姆續約，也和冠軍成員懷特達成共識，昨天以四年一億兩千五百九十萬美元合約續留波士頓，爭取連霸。

另外，擁有四座金盃的勇士隊射手湯普森，昨天確定新東家，以三年五千萬美元的價碼加入獨行俠隊，和柯瑞的「浪花兄弟」組合正式分道揚鑣。

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