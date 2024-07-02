NBA／3年1.5億美元續留騎士 米契爾引《華爾街之狼》台詞駁斥流言
騎士當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）已經同意和騎士達成提前續約協議，雙方將簽下3年1.503億美元（約台幣48.97億元）的頂級合約，其中2027-28年賽季為球員選項。
米契爾原本在2025-26年賽季握有球員選項，下季年薪為3540萬美元，在新合約啟動後，米契爾後續3年年薪分別是4639萬、5010萬和5381萬。
米契爾原本有資格簽下4年2.09億美元的合約，不過他選擇了3年，主要是他在效力聯盟滿10年之後，可以在2027年不執行球員選項，進而追求一份5年超過3.8億美元的合約。
27歲的米契爾已經連續5年入選明星賽，他在轉戰克里夫蘭後，連續兩年都率隊闖進季後賽，例行賽場均可得到26.6分6.1助攻5.1籃板1.8抄截，每場命中3.3記三分球。其中助攻和抄截都創下生涯新高。
米切爾是繼艾佛森（Allen Iverson）之後，第一位在NBA 生涯前7個賽季平均得分都達到至少20分的後衛。
先前媒體曾爆料米契爾與隊友之間有一些摩擦，也對球隊表現感到無奈，想要尋求離隊；當時米契爾駁斥了那些報導，並直言自己在克里夫蘭過得很開心，也看見球隊的持續成長進步。
如今，在確定續留騎士後，米契爾除了在X發文引用電影《華爾街之狼》裡面李奧納多高喊的「我不會他X的離開」，更在影片中又一次強調自己從沒想過要離開克里夫蘭。「很高興我們搞定了這件事情，就是這樣。讓我們開始吧。」
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