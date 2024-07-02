NBA／名記曝湖人優先年輕球員養成 與詹姆斯降薪目標有分歧

在湯普森（Klay Thompson）爭奪戰中，湖人又再度「陪公子讀書」，即使開出4年8000萬美元的報價，還是不敵獨行俠的3年5000萬美元；其原因除了湯普森認為湖人奪冠競爭力不足外，德州稅收優勢也成了一大關鍵。

至此，詹姆斯（LeBron James）決定降薪補強的三大目標，包括湯普森、哈登（James Harden）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）全都簽了新合約。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，從爭取湯普森一事就能看出，湖人管理階層現階段的想法和詹姆斯願降薪補強的想法，已經出現了分歧。

「獨行俠為了簽下湯普森做了兩筆交易，但湖人做了什麼？佩林卡（Rob Pelinka）在瑞迪克（JJ Redick）就任記者會上表明，湖人會專注於年輕球員的養成，不會輕易送走選秀權。」

溫德霍斯特說道，「詹姆斯說了願意為了補強陣容而降薪，但湖人並沒有什麼動作。我知道詹姆斯喜歡留在湖人，但他們之間現在的首要目標已經有所出入。」

到目前為止，湖人除了陣中一些球員如羅素（D'Angelo Russell）、伍德（Christian Wood）執行合約選項留下之外，湖人僅用4年3200萬美元的合約續簽小將克里斯提（Max Christie）。

《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）也有類似看法，他認為湖人已經在暗示著必須為後詹姆斯的時代做準備，其中一部分就是年輕球員的培養，其次就是保持薪資靈活度以及選秀權資產。

在補強接連落空的情況下，據悉湖人將目標轉往仍是自由身的德羅展（DeMar DeRozan）；倘若還是一場空，詹姆斯預計就不會選擇降薪，而是會跟湖人簽下3年3.162億美元的合約。