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NBA／保羅、湯普森相繼離開 勇士菜鳥後衛喊難受
勇士隊後場陣容大風吹，24小時內老將保羅（Chris Paul）和湯普森（Klay Thompson）相繼離開，讓菜鳥後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）明確感受到NBA的「在商言商」，尤其保羅的離開讓他感到十分難過。
21歲的波傑姆斯基菜鳥球季表現亮眼，入選最佳新秀陣容第一隊，不過新賽季和保羅從隊友變對手，讓波傑姆斯基受到不少衝擊。
「看到保羅離開，我昨天才傳訊息給他，這感覺很難受。」波傑姆斯基出席夏季聯盟記者會時透露勇士陣容變動的心情，不過他也強調，不管新賽季勇士陣容如何，年輕或資深，團隊都會團結一心爭取勝利。
「對我來說，這就是我努力的方向，剩下8到10周的時間要變得更好，盡可能朝球星更接近。」波傑姆斯基說。
保羅季外被勇士裁掉，馬上以1年1100萬美元合約加盟馬刺，和法國「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成隊友；效力勇士13年的湯普森則是轉投獨行俠，勇士「三巨頭」正式拆夥。
兩位要轉戰德州的球星，上季都幫助波傑姆斯基許多，現在後場搭檔只剩勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），波傑姆斯基提到，現在是自己職業生涯第一個休賽季，很多事都很特別，能做的就是專注在自己工作，為新賽季最好準備。
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