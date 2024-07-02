NBA／勇士陣容巨大異動 波傑姆斯基：努力讓自己變更好

隨著勇士在24小時內分別送走老將保羅（Chris Paul）和4冠王朝功臣湯普森（Klay Thompson），強權時代正式落幕，兩位前輩出走也讓陣中新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）坦言相當難過。

21歲的波傑姆斯基上季被勇士以首輪第19順位選中，第一次面對NBA休賽期交易和隊友離去，讓他感到無所適從，在受訪時他說道：「這件事相當瘋狂，我過去從沒有過類似經驗，每天都有不同人離開，前往不同地方，這一切都很不同。」談到保羅和湯普森，他也坦言：「我昨天有傳訊息給保羅，這一切真的有點難過。」

“I texted [Chris Paul] yesterday, it was pretty sad… Whether we have stars around Steph [Curry] or we don’t, we’re gonna have to work with it.”



Brandin Podziemski on free agency kicking off🗣️



(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/8gJM5oMil9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年7月1日

但他也表示，無論接下來陣容變化如何，持續提升自己並融入球隊都是當前最需要做的事情，「10月1日見真章，無論球隊年輕或老化，無論接下來有沒有明星球員輔佐柯瑞（Stephen Curry），我們都要共事，都要共同磨合並解決問題，所以我現階段能做的就是讓自己在接下來8到10週不斷變好，盡可能接近球星等級。」

波傑姆斯基上季獲得年度最佳新秀第一隊，平均上場26.6分鐘可得9.2分、5.8籃板和3.7助攻，下個賽季預期會得到更多上場時間，因此如何在生涯第2個賽季成為勇士重要戰力將是這位新秀接下來要面對的課題。