快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

NBA／說話不算話！喬治三度表態留隊最終都離開

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治歷經3次轉隊生涯，如今將在費城尋求奪冠機會。 美聯社
喬治歷經3次轉隊生涯，如今將在費城尋求奪冠機會。 美聯社

聯盟頂尖側翼喬治（Paul George）昨天確定離開快艇，以4年2.12億美元加盟76人。有外媒挖出喬治先前言論，他曾3度親口說出不會離隊，但最終都沒有實現諾言。

喬治職業生涯從溜馬起步，在球隊栽培下成長為明星球員，他2017年休賽季曾表示，「我的目標是給溜馬一座冠軍，從沒想過離開這件事。」結果他1個月後提出交易申請，轉戰雷霆。

2019年夏天雷納德（Kawhi Leonard）轉戰快艇，沒想到喬治也透過交易加入，他在交易發生前時曾說，「我會待在這（雷霆），我們能把冠軍帶回家。」

喬治去年10月被問到想在哪裡退休時，他說，「這是我心之所向的地方，我想作為一名快艇球員退休。」如今喬治轉戰76人，讓不少快艇球迷感到失望。

NBA自由市場 Paul George

相關新聞

NBA／勇士官方發聲明祝福湯普森 承諾會退休11號球衣

湯普森（Klay Thompson）確定離開待了13年的勇士，以「先簽後換」方式轉戰獨行俠。球團也發表聲明感謝他，並承諾未來會退休他的11號球衣。 湯普森、柯瑞（Stephen Curry）與格

NBA／詹皇願為湖人降薪3目標全落空！傳德羅展是新人選

先前傳出湖人巨星詹姆斯（LeBron James）願意降薪，讓湖人能用全額中產條款引進優質球員，不過自由市場開市2天，湖人的三大目標都確定去處。 詹姆斯雖高機率續留湖人，但尚未簽訂正式合約，據傳

NBA／剛拿總冠軍老闆跳船 市值47億美元塞爾蒂克將出售

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics）2個星期前才拿下創紀錄的第18座總冠軍，不過球團大老闆們今...

NBA／說話不算話！喬治三度表態留隊最終都離開

聯盟頂尖側翼喬治（Paul George）昨天確定離開快艇，以4年2.12億美元加盟76人。有外媒挖出喬治先前言論，他曾3度親口說出不會離隊，但最終都沒有實現諾言。 喬治職業生涯從溜馬起步，在球

NBA／宣布6年生涯正式結束！渡邊雄太自豪：已拚盡全力

日本前鋒渡邊雄太在個人社群上正式宣布，6年NBA生涯已結束，直言這6年如夢般飛逝，並期盼在日本展開新的籃球生涯。 現年29歲的渡邊雄太NBA生涯從灰熊起步，陸續效力暴龍、籃網和太陽，今年季中因交

NBA／綠衫軍保留冠軍陣容 4年1.26億美元續約懷特

奪下隊史第18座冠軍的塞爾蒂克隊，為延續霸業積極留人，除和泰托姆簽下5年3億1400萬美元破紀錄合約，也和季後賽表現亮眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。