NBA／說話不算話！喬治三度表態留隊最終都離開
聯盟頂尖側翼喬治（Paul George）昨天確定離開快艇，以4年2.12億美元加盟76人。有外媒挖出喬治先前言論，他曾3度親口說出不會離隊，但最終都沒有實現諾言。
喬治職業生涯從溜馬起步，在球隊栽培下成長為明星球員，他2017年休賽季曾表示，「我的目標是給溜馬一座冠軍，從沒想過離開這件事。」結果他1個月後提出交易申請，轉戰雷霆。
2019年夏天雷納德（Kawhi Leonard）轉戰快艇，沒想到喬治也透過交易加入，他在交易發生前時曾說，「我會待在這（雷霆），我們能把冠軍帶回家。」
喬治去年10月被問到想在哪裡退休時，他說，「這是我心之所向的地方，我想作為一名快艇球員退休。」如今喬治轉戰76人，讓不少快艇球迷感到失望。
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