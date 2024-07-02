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NBA／宣布6年生涯正式結束！渡邊雄太自豪：已拚盡全力

聯合新聞網／ 綜合報導
渡邊雄太。 美聯社
渡邊雄太。 美聯社

日本前鋒渡邊雄太在個人社群上正式宣布，6年NBA生涯已結束，直言這6年如夢般飛逝，並期盼在日本展開新的籃球生涯。

現年29歲的渡邊雄太NBA生涯從灰熊起步，陸續效力暴龍、籃網和太陽，今年季中因交易回到灰熊，先前傳出要返日加盟B聯盟千葉噴射機隊。

渡邊發文寫道，「我的6年NBA生涯正式結束了，這段時間有很多艱難時刻，但回頭看這6年如夢般飛逝。我在灰熊展開NBA生涯，在暴龍建立自信，在籃網將自信變成確信，在太陽首度獲得多年合約，最終又回到灰熊，每個地方都留下珍貴回憶。」

渡邊直言自己在美國已拚盡全力，「籃球將我這個在香川縣小鄉村長大的孩子，帶到如此遙遠的地方，遇見很多人。我可以自豪地說，我在美國已拚盡全力，為實現夢想感到自豪，未來我期待在出生和長大的日本展開新籃球人生。感謝所有支持我挑戰NBA的人們，真心感謝你們，請繼續支持我。」

日本男籃睽違48年後首次以非東道主身份取得奧運資格，日前巴黎奧運16人名單出爐，由湖人隊前鋒八村壘和渡邊雄太領銜，小組賽分在B組，同組有地主歐陸強權法國、2023世界盃冠軍德國，以及拉脫維亞賽區資格賽勝隊（拉脫維亞、喬治亞、菲律賓、巴西、喀麥隆、蒙特內哥羅）。

渡邊雄太

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