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NBA／綠衫軍保留冠軍陣容 4年1.26億美元續約懷特
奪下隊史第18座冠軍的波士頓塞爾蒂克，為延續霸業積極留人，除和泰托姆簽下5年3億1400萬美元破紀錄合約，也和季後賽表現亮眼的懷特（Derrick White）完成4年1億2590萬美元續約，他今天過30歲生日成為最好賀禮。
懷特的NBA生涯從馬刺展開，2022年交易大限前被送到塞爾蒂克，同年就幫助「綠衫軍」打進總冠軍賽，但6戰敗給勇士隊。
塞爾蒂克今年重振旗鼓，懷特從板凳的最佳第六人到進入先發陣容，連續兩年都入選年度第二隊陣容，成為聯盟頂尖的後衛之一。
本季懷特例行賽外線命中率達3成96，季後賽三分球命中率更達4成，面對獨行俠隊的5場總冠軍系列賽場均貢獻13.8分、4.8籃板，還付出門牙打碎代價，但迎接個人第一座總冠軍，也為自己掙得豐厚合約。
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