快訊

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／綠衫軍保留冠軍陣容 4年1.26億美元續約懷特

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
綠衫軍和季後賽表現亮眼的懷特完成4年1億2590萬美元續約。 路透社
綠衫軍和季後賽表現亮眼的懷特完成4年1億2590萬美元續約。 路透社

奪下隊史第18座冠軍的波士頓塞爾蒂克，為延續霸業積極留人，除和泰托姆簽下5年3億1400萬美元破紀錄合約，也和季後賽表現亮眼的懷特（Derrick White）完成4年1億2590萬美元續約，他今天過30歲生日成為最好賀禮。

懷特的NBA生涯從馬刺展開，2022年交易大限前被送到塞爾蒂克，同年就幫助「綠衫軍」打進總冠軍賽，但6戰敗給勇士隊。

塞爾蒂克今年重振旗鼓，懷特從板凳的最佳第六人到進入先發陣容，連續兩年都入選年度第二隊陣容，成為聯盟頂尖的後衛之一。

懷特現身為紅襪球場。 法新社
懷特現身為紅襪球場。 法新社

本季懷特例行賽外線命中率達3成96，季後賽三分球命中率更達4成，面對獨行俠隊的5場總冠軍系列賽場均貢獻13.8分、4.8籃板，還付出門牙打碎代價，但迎接個人第一座總冠軍，也為自己掙得豐厚合約。

NBA自由市場

延伸閱讀

NBA／新合約超越隊友布朗！泰托姆史上首位年薪破7000萬美元

NBA／塞爾蒂克大撒幣！泰托姆獲破紀錄5年3.14億天價合約

NBA／泰托姆有望獲史上最大約！美媒曝冠軍遊行時宣布

NBA／牙齒碎掉被布朗笑很醜 懷特願為冠軍當「無齒人」

相關新聞

NBA／德州稅收優勢勝出！湯普森婉拒湖人選獨行俠

湯普森（Klay Thompson）離隊消息傳了許久，如今終於落幕！ 根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湯普森將會以3年5000萬美元的價碼，離開

NBA／詹皇願為湖人降薪3目標全落空！傳德羅展是新人選

先前傳出湖人巨星詹姆斯（LeBron James）願意降薪，讓湖人能用全額中產條款引進優質球員，不過自由市場開市2天，湖人的三大目標都確定去處。 詹姆斯雖高機率續留湖人，但尚未簽訂正式合約，據傳

NBA／勇士官方發聲明祝福湯普森 承諾會退休11號球衣

湯普森（Klay Thompson）確定離開待了13年的勇士，以「先簽後換」方式轉戰獨行俠。球團也發表聲明感謝他，並承諾未來會退休他的11號球衣。 湯普森、柯瑞（Stephen Curry）與格

NBA／塞爾蒂克大撒幣！泰托姆獲破紀錄5年3.14億天價合約

剛助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum），同意簽下一份5年至少3億1400萬美金的頂薪合約...

NBA／2024年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

去年休賽季，塞爾蒂克進行了兩筆重要補強分別得到哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），進一步強化的攻守強度和陣容深度，促成球隊在2023-24年賽季以秋

NBA／綠衫軍保留冠軍陣容 4年1.26億美元續約懷特

奪下隊史第18座冠軍的塞爾蒂克隊，為延續霸業積極留人，除和泰托姆簽下5年3億1400萬美元破紀錄合約，也和季後賽表現亮眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。