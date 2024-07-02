NBA／馬克西一年爆發換來2.04億美元頂級合約 費城確立後場核心

由於哈登（James Harden）的離去，馬克西（Tyrese Maxey）在2023-24年賽季迎來突破性的全面發展，這讓經紀人保羅（Rich Paul）的等待收到美好的結果。76人在整體陣容補強塵埃落定後，迅速和馬克西達成續約協議，雙方將簽下5年總價最高達2.04億美元的合約。

據了解，馬克西這份合約將不會包含球員選項或是球隊選項；薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則是透露該合約的起薪為2024-25年的3514萬美元，之後分別是3796萬美元、4077萬美元、4358萬美元和4639萬美元。

知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）提到，為了能夠讓76人在今年夏天取得最大薪資空間，馬克西和保羅等了一年才和費城談續約。身為2020年首輪第21順位新秀，馬克西去年休賽季就有資格提前續約。

但換個角度來看，76人當時也是需要花一季時間來測試馬克西是否有能耐成為球隊未來核心。最終結果，球團和個人可說是達成了雙贏的局面。

獲得充分薪資空間的76人完全沒有浪費時間，就在自由市場啟動之後，陸續以4年2.12億美元頂薪搶下頂級側翼喬治（Paul George）、2年1630萬美元續簽搖擺人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、2年1000萬美元簽回中鋒佐蒙德（Andre Drummond）、1年底薪簽下老將葛登（Eric Gordon），加上續約了馬克西，建構出全新且強大的費城軍團，展現衝擊總冠軍的企圖。

23歲的馬克西本季繳出25.9分6.2助攻3.7籃板1抄截，命中212顆三分球，全都創下生涯新高，不僅入選明星賽，也獲得年度最佳進步獎；特別是在季後賽首輪，馬克西數據更提升到29.8分6.8助攻5.2籃板，充分展現抗壓性。