NBA／勇士迎後湯普森時代 傳與另外3隊競爭爵士馬卡南

勇士今天正式和湯普森（Klay Thompson）分道揚鑣，還用全額中產條款簽下梅爾頓（De'Anthony Melton）。有消息指出，他們下個目標是爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen），共有4支球隊對他有興趣。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在節目中提到，勇士在交易市場變得更積極，馬卡南是目標之一，「不確定爵士是否真的想交易他，但他們會聽取報報價。」

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，目前對馬卡南有興趣的球隊有灰狼與國王，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則提到，爵士正積極聽取馬卡南的報價，勇士和馬刺都對馬卡南有興趣。

現年27歲的馬卡南年薪僅1800萬美元，但合約剩最後1季。他上季為爵士出戰55場，平均得到23.2分8.2籃板2.0助攻，三分命中率高達39.9%，是聯盟中相當稀有的高砲塔。