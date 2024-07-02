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NBA／闊別7季重返老東家！哈里斯2年5200萬美元加盟活塞

聯合新聞網／ 綜合報導
哈里斯重返活塞。 法新社
哈里斯重返活塞。 法新社

重返老東家！根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，76人球員哈里斯（Tobias Harris）以2年5200萬美元的價碼加盟活塞，經歷7個賽季後再次回到汽車之城。

哈里斯的球員之路坎坷，接連待過公鹿、魔術、活塞、快艇和76人，而這之中的4次交易皆是在發生在季中，一直到前往76人後哈里斯才找到安身之處。他在費城的5個完整賽季中有4個賽季出賽超過70場，且每場都是先發。

穩定貫穿了哈里斯的職業生涯，上賽季平均上場時間33.8分鐘可以獲得17.2分、6.5籃板、3.2助攻和0.7次阻攻跟1次抄截，並且他在過去5個賽季中累積超過6000分、2000個籃板和1000次助攻，該成就在這5年間僅15位球員達成。而這次終於不再是季中交易，休賽期活塞以2年5200萬美金簽下哈里斯，也讓他在2017-18年賽季後重返底特律。

今年7月就要邁向32歲的哈里斯對活塞來說相對年長，哈里斯的經歷和過去豐富的季後賽經驗值得活塞年輕球員好好學習，他穩定的表現也成為活塞的地板，讓年輕天賦更有機會展現。

76人 NBA自由市場 Tobias Harris 活塞

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