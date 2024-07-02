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NBA／詹皇願為湖人降薪3目標全落空！傳德羅展是新人選
先前傳出湖人巨星詹姆斯（LeBron James）願意降薪，讓湖人能用全額中產條款引進優質球員，不過自由市場開市2天，湖人的三大目標都確定去處。
詹姆斯雖高機率續留湖人，但尚未簽訂正式合約，據傳他願意為了哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）選擇降薪，讓湖人用中產條款爭取，不過這3人都已經確定去處。湖人隨隊記者布哈指出，德羅展（DeMar DeRozan）可能成為新目標。
現年34歲的德羅展是洛杉磯康普頓人，他曾多次表態想回家鄉打球，自曝2021年休賽季差點加盟湖人，但湖人當年選擇衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
德羅展上季為公牛出戰79場，平均得到24.0分4.3籃板5.3助攻，三分命中率33.3%，仍具備明星身手。除非真的對湖人很有愛，否則很難想像他只簽中產合約，湖人想得到他可能需透過先簽後換的方式。
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