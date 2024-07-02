NBA／雷霆3年8700萬簽走哈爾特斯坦 尼克哈特：不喜歡你了

尼克休賽期動作不斷，先是從籃網交易來全勤鐵人布里吉斯（Mikal Bridges），與布朗森（Jalen Brunson）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和哈特（Josh Hart）共組維拉諾瓦4劍客，並留下阿努諾比（OG Anunoby）。但有合就有分，主力中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）最終離開尼克，前往雷霆，讓哈特在社群戲稱「我不喜歡你了！」

雖然哈特曾表示希望尼克可以將阿努諾比和哈爾特斯坦留下，但雷霆開出3年8700萬美元的大合約，超出尼克的4年7200萬美元報價，兩相比較，哈爾特斯坦離開也就順理成章。哈特得知消息後在推特上發文道：「我要跟你（哈爾特斯坦）絕交，我不喜歡你了。」但玩笑歸玩笑，哈特也祝福好兄弟哈爾特斯坦：「恭喜你拿到大合約，賺大錢！」

You are dead to me Zay. I never liked you anyways. But congrats on the bag! https://t.co/EhixMJNRFt — Josh Hart (@joshhart) 2024年7月1日

上個賽季哈爾特斯坦出賽75場，平均25.3分鐘的上場時間中能繳出7.8分、8.3籃板，外帶1.1次阻攻和1.2次抄截，攻防兩端皆有建樹，讓他在季後賽更加得到重用，平均上場時間增加到29.8分鐘，並且出賽的13場都是先發。在尼克的好表現讓他贏得一份大約，哈特的發文也完全展現尼克隊員之間的好感情。