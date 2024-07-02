NBA／勇士官方發聲明祝福湯普森 承諾會退休11號球衣

湯普森（Klay Thompson）確定離開待了13年的勇士，以「先簽後換」方式轉戰獨行俠。球團也發表聲明感謝他，並承諾未來會退休他的11號球衣。

湯普森、柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）組成的三核心陣容，替勇士奪下4冠，聯手奪下518勝排歷史所有三人組第6、季後賽98勝則排第3。

勇士發聲明寫道，「我們不誇大湯普森在勇士13年期間，令人難以置信的傳奇貢獻。這段時間他拿到4座總冠軍、6度闖進總冠軍賽、5次參加明星賽，還創造多項NBA紀錄，包含史上單節最高得分（37分）和單場最多三分球（14顆），湯普森為勇士球迷、灣區居民和全球勇士支持者帶來的快樂和幸福是巨大的，不能被忽視。」

湯普森過去經常在季後賽拯救球隊，擁有「G6湯」傳說，聲明中提到這點並表示，「湯普森的傳奇將永遠延續，我們期待有天能在大通中心退休他的11號球衣，他將和許多勇士傳奇一樣被記住，我們感謝他的貢獻，祝他接下來旅途一切順利。」