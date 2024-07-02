NBA／快艇失去喬治有望不繳稅 傳約柯奇推動金塊交易衛少
快艇休賽季失去球星喬治（Paul George），他們積極補強陣容後，仍有望將團隊薪資控制在奢侈稅線以下，可能自2019-20賽季以來，首次不用繳稅金。
快艇昨天以2年7000萬美元續留哈登（James Harden），3年3000萬美元網羅鋒線瓊斯（Derrick Jones Jr.），2年底薪簽下小波特（Kevin Porter Jr.）。
今天快艇用2年960萬美元得到貝頓（Nicolas Batum），傳出簽下後衛鄧恩（Kris Dunn）和班霸（Mo Bamba），但合約尚未曝光。
如果不算鄧恩和班霸的合約，快艇團隊薪資約1.69億美元，相當接近奢侈稅線1.708億美元。據傳快艇正兜售衛斯特布魯克（Russell Westbrook），衛少合約為1年400萬美元，金塊記者溫德（Harrison Wind）指出，約柯奇（Nikola Jokic）想和衛少打球，正推動金塊得到他。
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