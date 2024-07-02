NBA／勇士找黃蜂完成湯普森先簽後換 中產簽梅爾頓不用繳稅

勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）確定透過先簽後換方式，轉戰獨行俠。勇士團隊薪資因此降到奢侈稅以下，獲得全額中產特例，以1年1280萬美元合約簽下後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）。

黃蜂成為交易第三方，收進原獨行俠前鋒格林（Josh Green），獨行俠得到湯普森，勇士則拿到交易特例和兩張次輪籤。

勇士以全額中產簽下去年效力76人的梅爾頓補上K湯空缺。 法新社

交易完成後，勇士團隊薪資降到奢侈稅以下，因此獲得全額中產簽下梅爾頓。目前勇士團隊薪資約1.6億美元，距離奢侈稅線還有1000萬美元，有望自2019-20賽季以來，首次不用繳奢侈稅。

現年26歲的梅爾頓身高190公分，上季效力76人受傷勢所困，只出戰38場，平均能得到11.1分3.7籃板3.0助攻1.6抄截，三分命中率36%，是一名具備防守和投射能力的雙能衛。