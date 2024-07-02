NBA／2024年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

去年休賽季，塞爾蒂克進行了兩筆重要補強分別得到哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），進一步強化的攻守強度和陣容深度，促成球隊在2023-24年賽季以秋風掃落葉之姿，獨霸例行賽和季後賽，一舉奪下隊史第18座總冠軍。

由此可見，自由市場的運作影響甚鉅，牽動著30支球隊的盛衰起落；隨著2023-24年賽季的落幕，且歷經選秀會之後，休賽季最重要的爭鬥也在台灣時間7月1日正式登場。

以下為自由市場和交易市場動態的整理：

泰托姆（Jayson Tatum）與塞爾蒂克簽下5年3.14億美元的頂級合約，合約包含球員選項和相關交易附加條款。

湯普森（Klay Thompson）以3年5000萬美元的合約，轉戰獨行俠；將採取先簽後換的方式。

梅爾頓（De'Anthony Melton）以1年1280萬美元的合約，轉戰勇士。

懷特（Derrick White）同意以4年1.259億美元的合約，續留塞爾蒂克，最後1年為球員選項。

貝頓（Nicolas Batum）以2年960萬美元的合約，轉戰快艇。

哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）以3年8700萬美元的合約，轉戰雷霆，最後一年非保障約。

畢塔吉（Goga Bitadze）以3年2500萬美元的合約續留魔術。

哈勒戴（Aaron Holiday）以2年1100萬美元的合約，續留火箭。

萊特（Delon Wright）以1年330萬美元的合約，轉戰公鹿。

加薩（Luka Garza）兩年合約續留灰狼。

尤班克斯（Drew Eubanks）以2年1000萬美元的合約，轉戰爵士。

哈里斯（Tobias Harris）以2年5200萬美元的合約，轉戰活塞。

史密斯（Jalen Smith）以3年2700萬美元的合約，轉戰公牛。

維金斯（Aaron Wiggins）以5年4700萬美元的合約，續留雷霆。

喬伊（Isaiah Joe）以4年4800萬美元的合約，續留雷霆。

馬克西（Tyrese Maxey）同意以5年2.04億美元的合約，續留76人。

喬治（Paul George）以4年2.12億美元的合約，轉戰76人，最後1年為球員選項。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）以3年3000萬美元合約加盟巫師。

保羅（Chris Paul）被勇士裁掉後，以1年1100萬美元合約加盟馬刺。

凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）以3年6600萬美元的合約，轉戰魔術。

瓊斯（Derrick Jones Jr.）以3年3000萬美元的合約，轉戰快艇。

康寧漢（Cade Cunningham）以5年2.26億美元的合約，續留活塞。

烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）以2年1630萬美元的合約，續留76人。

葛登（Eric Gordon）以一年底薪合約加盟76人。

佐蒙德（Andre Drummond）以2年1000萬美元續留76人，第2年為球員選項。

普拉里（Mason Plumlee）以一年合約轉戰太陽。

馬歇爾（Naji Marshall）以3年2700萬美元的合約，轉戰獨行俠。

勒夫（Kevin Love）以兩年稍高於800萬美元的合約，續留熱火。

柯內特（Luke Kornet）以一年合約續留塞爾蒂克。

哈登（James Harden）以2年7000萬美元的合約，續留快艇，第2年為球員選項。

克里斯提（Max Christie）以4年3200萬美元的合約，續留湖人，最後一年為球員選項。

托平（Obi Toppin）以4年6000萬美元的合約，續留溜馬。

威廉斯（Patrick Williams），以5年9000萬美元的合約，續留公牛，第5年為球員選項。

喬丹（DeAndre Jordan）以一年老將底薪合約續留金塊，年薪約360萬美元。

奧尼爾以4年4400萬美元的合約，續留太陽。

太陽將以一年合約簽回小寶兒（Bol Bol）。

克雷格（Torrey Craig）執行下季280萬美元的選項，續留公牛。

活塞不執行佛尼爾（Evan Fournier）下季1900萬美元的球隊選項。

火箭執行泰特（Jae'Sean Tate）下季760萬美元的球隊選項。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）執行下季400萬美元的球員選項。

羅素（D'Angelo Russell）執行下個賽季1870萬美元的球員選項，續留湖人。

黃蜂正式裁掉小柯瑞（Seth Curry），節省下季400萬美元非保障合約。

奎克利（Immanuel Quickley）以5年1.75億美元的合約，續留暴龍。

暴龍執行布朗（Bruce Brown）下一季2300萬美元的球隊選項。

老鷹送走墨瑞（Dejounte Murray），從鵜鶘換來南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）和兩個首輪選秀權。這兩枚首輪選秀權分別是2025年來自湖人的選秀權，以及2027年公鹿與鵜鶘之中順位較低的選秀權。

獨行俠將小哈德威（Tim Hardaway Jr.）連同3個二輪選秀權送到活塞，換來葛萊姆斯（Quentin Grimes）。

暴龍將麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）送去國王，得到米契爾（Davion Mitchell）、維岑科夫（Sasha Vezenkov）和2024年第二輪45順位選秀權。

金塊將傑克森（Reggie Jackson）附帶3個未來不受保護的二輪選秀權，交易到黃蜂。

老鷹將葛里芬（AJ Griffin）送去火箭，得到2024年第二輪第43順位。

克萊斯頓（Nic Claxton）以4年1億美元的合約，續留籃網；其中9600萬美元的保障約。

阿德巴約（Bam Adebayo）與熱火簽下3年1.66億美元的延長合約，2028-29賽季結束後到期。

巫師交易阿夫迪賈（Deni Avdija），從拓荒者拿回波格登（Malcolm Brogdon），外加今年首輪第14順位、2029年首輪順位第2高的選秀權和兩個二輪選秀權。

阿努諾比（OG Anunoby）以5年2.125億美元的合約，續留尼克；合約將包含球員選項和交易補償條款。

籃網送出布里吉斯（Mikal Bridges）和1個2026年二輪選秀權，從尼克換來波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、4個無保護首輪選秀權（2025、2027、2029、2031年）、1個受保護首輪選秀權（2025來自公鹿）、1個首輪交換權（2028）和1個二輪選秀權（2025）。

巴恩斯（Scottie Barnes）以5年2.25億美元的合約續留暴龍；若觸發條款，合約總價將達2.7億美元。

蒙克（Malik Monk）以4年7800萬美元續留國王，合約最後一年為球員選項。

雷霆送出吉迪（Josh Giddey），向公牛隊換來卡盧索（Alex Caruso）。

小裴頓（Gary Payton II）執行下季910萬美元的球員選項，續留勇士。

席亞康（Pascal Siakam）同意以4年1.89億美元合約，續留溜馬。