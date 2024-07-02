聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／新合約超越隊友布朗！泰托姆史上首位年薪破7000萬美元
甫協助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum），馬上又有喜事上門！根據消息，泰托姆將會和球隊簽下5年3.14億美元（約台幣102億）的超級合約，超越隊友布朗（Jaylen Brown）5年3.04億美元合約，創下NBA史上最大合約紀錄。
這份合約包含球員選項和一些相關交易附加條款，將在2025-26年賽季開始生效，首年薪資為5412萬美元，之後分別是5845萬美元、6278萬美元、6711萬美元、7144萬美元，這讓泰托姆成為史上第一位年薪破7000萬美元的球星。整份合約的平均年薪達到6300萬美元。
2023-24賽季，泰托姆出賽74場，場均拿下26.9分8.1籃板4.9助攻1.0抄截，連續第3年入選年度第一隊；而在季後賽中，泰托姆場均拿下25分9.7籃板6.3助攻1.1抄截，其中總冠軍賽則有22.2分7.8籃板7.2助攻的表現，3項數據皆全隊最高，勇奪個人首冠。
年僅26歲又121天的泰托姆，比歷史上許多巨星都更早嚐到冠軍滋味，可說是意氣風發；儘管過程中沒有伴隨著拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP，但這或許也會成為他未來持續茁壯的最佳動力。
就在奪冠和史上最大合約的加持下，泰托姆眼前還有一個重要目標，便是協助美國隊在巴黎奧運完成金牌五連霸。若能實現，泰托姆也將以一個完美句點結束夢幻般的2023-24年賽季。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言