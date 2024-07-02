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NBA／新合約超越隊友布朗！泰托姆史上首位年薪破7000萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆26歲奪冠又拿最大合約，可謂雙喜臨門。 路透社
泰托姆26歲奪冠又拿最大合約，可謂雙喜臨門。 路透社

甫協助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum），馬上又有喜事上門！根據消息，泰托姆將會和球隊簽下5年3.14億美元（約台幣102億）的超級合約，超越隊友布朗（Jaylen Brown）5年3.04億美元合約，創下NBA史上最大合約紀錄。

這份合約包含球員選項和一些相關交易附加條款，將在2025-26年賽季開始生效，首年薪資為5412萬美元，之後分別是5845萬美元、6278萬美元、6711萬美元、7144萬美元，這讓泰托姆成為史上第一位年薪破7000萬美元的球星。整份合約的平均年薪達到6300萬美元。

2023-24賽季，泰托姆出賽74場，場均拿下26.9分8.1籃板4.9助攻1.0抄截，連續第3年入選年度第一隊；而在季後賽中，泰托姆場均拿下25分9.7籃板6.3助攻1.1抄截，其中總冠軍賽則有22.2分7.8籃板7.2助攻的表現，3項數據皆全隊最高，勇奪個人首冠。

年僅26歲又121天的泰托姆，比歷史上許多巨星都更早嚐到冠軍滋味，可說是意氣風發；儘管過程中沒有伴隨著拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP，但這或許也會成為他未來持續茁壯的最佳動力。

就在奪冠和史上最大合約的加持下，泰托姆眼前還有一個重要目標，便是協助美國隊在巴黎奧運完成金牌五連霸。若能實現，泰托姆也將以一個完美句點結束夢幻般的2023-24年賽季。

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