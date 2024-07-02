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NBA／3年5000萬美金！湯普森轉戰獨行俠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湯普森離開勇士。 美聯社
湯普森離開勇士。 美聯社

確定和勇士隊分道揚鑣，湯普森（Klay Thompson）將到獨行俠隊，雙方達成3年5000萬美金合約共識，湯普森將到達拉斯開啟第14個賽季。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湯普森這份合約經過經紀人羅倫斯（Greg Lawrence）協商，這份合約是「先簽後換」，原本獨行俠的格林（Josh Green）將被送到黃蜂，換來兩個第二輪選秀權。

勞倫斯和湯普森和獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）碰面，討論雙方合作關係，如今談妥，代表原本爭取湯普森的湖人隊期待落空。

湯普森生涯前13個賽季都在勇士度過，助隊打下4座總冠軍，但上季雙方關係就出現變化，湯普森更被放到板凳，儘管球團和總教練柯爾（Steve Kerr）都向湯普森喊話希望他留下，也沒改變「浪花兄弟」拆夥結果。

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