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NBA／塞爾蒂克大撒幣！泰托姆獲破紀錄5年3.14億天價合約
剛助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum），同意簽下一份5年至少3億1400萬美金的頂薪合約，創下NBA最豐厚合約紀錄。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在內的多家美國媒體已經報導，26歲的泰托姆決定和「綠衫軍」續約，價值至少3億1400萬美金（約102億6429萬新台幣），包括球員選項和交易條款；另有其他報導指出，此份合約至少3億1500萬美金，不論如何都超過去年隊友布朗（Jaylen Brown）簽下的5年3億400萬美金合約。
泰托姆總冠軍賽繳出場均22.2分、7.8籃板、7.2助攻成績單，是球隊18冠功臣之一；他在2017年選秀會被「綠衫軍」挑中，生涯已經5度入選全明星賽、4次進入年度陣容，過去3季都入選年度第一隊，同時是東京奧運美國隊金牌班底，巴黎奧運也將和美國隊挑戰衛冕。
去年泰托姆聯兩季獲得年度第一隊時，讓他2025到26賽季的薪資上限可再增加百分之35，獲得破紀錄高價新約就可預期。
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