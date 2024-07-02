NBA／勇士三巨頭解體！湯普森3年5000萬美元合約 轉戰獨行俠
湯普森（Klay Thompson）離隊消息傳了許久，如今終於落幕！
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湯普森將會以3年5000萬美元的價碼，離開勇士轉入獨行俠，合約沒有選項，預計會採取先簽後換的方式。這也宣告聯手拿下4座總冠軍的勇士三巨頭正式解體。
由於傷勢和老化問題，湯普森度過一個表現低迷的合約年賽季，特別是附加賽的0分慘澹演出，這讓他與勇士之間的續約問題出現不少想法落差。在雙方出現矛盾情況下，包含湖人、快艇、獨行俠、魔術等都傳出有意延攬這位射手，甚至面臨豪華稅壓力的勇士也都做好了雙方分手的準備。
儘管湖人展現積極邀約的態度，但湯普森仍決定前進達拉斯，其中主要因素在於他認為獨行俠的競爭優勢更好，此外還有德州較優渥的稅收優勢。
消息人士指出，湯普森將會使用先簽後換的方式加盟，格林將會被視為交易一部分送到黃蜂，且包含未來兩個二輪選秀權；不過這三方交易的整體細節仍在商討中，顯然勇士希望可以拿到更多籌碼。
2011年以首輪第11順位加入勇士後，湯普森累積效力13個賽季，一共793場出賽中，場均19.6分3.5籃板2.3助攻，三分命中率達41.3%。累積2481顆三分球，居史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。
湯普森與柯瑞（Stephen Curry）合組火力兇猛的「浪花兄弟」，可說是開創聯盟大三分時代的來臨，與格林（Draymond Green）合組三巨頭更在8年間聯手拿下4座總冠軍，打造勇士王朝盛世。
據統計，勇士三巨頭在例行賽和季後賽期間合力拿下518場勝利，排名史上第6，其中季後賽累積98勝，也是史上第3多的三巨頭組合。4座總冠軍和馬刺三巨頭並列，NBA近50年來奪冠次數最多的三人組。
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