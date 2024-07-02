NBA／勇士三巨頭解體！湯普森3年5000萬美元合約 轉戰獨行俠

湯普森（Klay Thompson）離隊消息傳了許久，如今終於落幕！

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湯普森將會以3年5000萬美元的價碼，離開勇士轉入獨行俠，合約沒有選項，預計會採取先簽後換的方式。這也宣告聯手拿下4座總冠軍的勇士三巨頭正式解體。

KLAY THOMPSON SIGNS WITH THE MAVS 🚨🚨🚨



A fresh start for the Warriors LEGEND 🤩



(per @wojespn, via @bballforever_) pic.twitter.com/PTbIzvR8F9 — Overtime (@overtime) 2024年7月1日

由於傷勢和老化問題，湯普森度過一個表現低迷的合約年賽季，特別是附加賽的0分慘澹演出，這讓他與勇士之間的續約問題出現不少想法落差。在雙方出現矛盾情況下，包含湖人、快艇、獨行俠、魔術等都傳出有意延攬這位射手，甚至面臨豪華稅壓力的勇士也都做好了雙方分手的準備。

儘管湖人展現積極邀約的態度，但湯普森仍決定前進達拉斯，其中主要因素在於他認為獨行俠的競爭優勢更好，此外還有德州較優渥的稅收優勢。

The Dallas Mavericks just landed one of the greatest shooters of all time, Klay Thompson.



Going to be wild watching him next to Luka Doncic next season. Thompson is going to be getting so many open looks.



Huge get for Dallas.



pic.twitter.com/fnFd1xal4I — Noah Weber (@noahweber00) 2024年7月1日

消息人士指出，湯普森將會使用先簽後換的方式加盟，格林將會被視為交易一部分送到黃蜂，且包含未來兩個二輪選秀權；不過這三方交易的整體細節仍在商討中，顯然勇士希望可以拿到更多籌碼。

2011年以首輪第11順位加入勇士後，湯普森累積效力13個賽季，一共793場出賽中，場均19.6分3.5籃板2.3助攻，三分命中率達41.3%。累積2481顆三分球，居史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。

Klay Thompson: Warriors legend 🏆🏆🏆🏆



End of an era. pic.twitter.com/xdPWP1fWQo — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年7月1日

湯普森與柯瑞（Stephen Curry）合組火力兇猛的「浪花兄弟」，可說是開創聯盟大三分時代的來臨，與格林（Draymond Green）合組三巨頭更在8年間聯手拿下4座總冠軍，打造勇士王朝盛世。

據統計，勇士三巨頭在例行賽和季後賽期間合力拿下518場勝利，排名史上第6，其中季後賽累積98勝，也是史上第3多的三巨頭組合。4座總冠軍和馬刺三巨頭並列，NBA近50年來奪冠次數最多的三人組。