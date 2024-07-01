NBA／唐西奇、安戴托昆波對決資格賽 力拚奧運最後門票
巴黎奧運籃球資格賽將在7月2日到7日期間分為4個賽區進行，分別是西班牙、拉脫維亞、希臘、波多黎各；每個區有6個國家分為兩組打小組賽，分組前兩名進行淘汰賽，最終會有4支球隊可以取得奧運門票。
NBA多位球星都將出席資格賽，包括斯洛維尼亞的唐西奇（Luka Doncic）、希臘的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、立陶宛的沙波尼斯（Domantas Sabonis）、巴哈馬的艾頓（Deandre Ayton）、蒙特內哥羅的佛西維奇（Nikola Vucevic）等。
另外像是克羅埃西亞的祖巴茲（Ivica Zubac）和薩里奇（Dario Saric）、拉脫維亞的伯坦斯（Davis Bertans）、波蘭的索漢（Jeremy Sochan）、波多黎各的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）等，也都回國效力。
奧運資格賽4大賽區如下：
希臘賽區：
A 組：斯洛維尼亞、紐西蘭、克羅埃西亞
B 組：埃及、希臘、多明尼加
西班牙賽區：
A 組：黎巴嫩、安哥拉、西班牙
B 組：芬蘭、波蘭、巴哈馬
拉脫維亞賽區：
A 組：喬治亞、菲律賓、拉脫維亞
B 組：巴西、喀麥隆、蒙特內哥羅
波多黎各賽區
A 組：墨西哥、象牙海岸、立陶宛
B 組：義大利、波多黎各、巴林
目前確定拿到奧運門票的8個國家為美國、塞爾維亞、德國、加拿大、澳洲、日本、南蘇丹，以及東道主法國。
奧運男籃小組賽分組如下：
A組：澳洲、加拿大、希臘賽區勝者（希臘、斯洛維尼亞、紐西蘭、克羅埃西亞、埃及、多明尼加）、西班牙賽區勝者（西班牙、芬蘭、波蘭、黎巴嫩、安哥拉）。
B組：法國、德國、日本、拉脫維亞賽區勝者（拉脫維亞、喬治亞、菲律賓、巴西、喀麥隆、蒙特內哥羅）。
C組：美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各賽區勝者（波多黎各、墨西哥、立陶宛、義大利、巴林、象牙海岸）。
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