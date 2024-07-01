NBA／唐西奇、安戴托昆波對決資格賽 力拚奧運最後門票

巴黎奧運籃球資格賽將在7月2日到7日期間分為4個賽區進行，分別是西班牙、拉脫維亞、希臘、波多黎各；每個區有6個國家分為兩組打小組賽，分組前兩名進行淘汰賽，最終會有4支球隊可以取得奧運門票。

NBA多位球星都將出席資格賽，包括斯洛維尼亞的唐西奇（Luka Doncic）、希臘的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、立陶宛的沙波尼斯（Domantas Sabonis）、巴哈馬的艾頓（Deandre Ayton）、蒙特內哥羅的佛西維奇（Nikola Vucevic）等。

另外像是克羅埃西亞的祖巴茲（Ivica Zubac）和薩里奇（Dario Saric）、拉脫維亞的伯坦斯（Davis Bertans）、波蘭的索漢（Jeremy Sochan）、波多黎各的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）等，也都回國效力。

奧運資格賽4大賽區如下：

希臘賽區： A 組：斯洛維尼亞、紐西蘭、克羅埃西亞 B 組：埃及、希臘、多明尼加 西班牙賽區： A 組：黎巴嫩、安哥拉、西班牙 B 組：芬蘭、波蘭、巴哈馬 拉脫維亞賽區： A 組：喬治亞、菲律賓、拉脫維亞 B 組：巴西、喀麥隆、蒙特內哥羅 波多黎各賽區 A 組：墨西哥、象牙海岸、立陶宛 B 組：義大利、波多黎各、巴林

目前確定拿到奧運門票的8個國家為美國、塞爾維亞、德國、加拿大、澳洲、日本、南蘇丹，以及東道主法國。

奧運男籃小組賽分組如下：