NBA／求才若渴！自由市場一開放 詹姆斯電話急叩湯普森

先前就透露願意用降薪來幫助湖人爭取湯普森（Klay Thompson）的詹姆斯（LeBron James），果然展現十足行動力。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，就在自由市場開放後也就是美東時間下午18點，詹姆斯直接打電話給湯普森，試圖說服他能夠加入紫金軍團，一同為兩人的第5座總冠軍努力。

「據我所知，當自由球員市場一開放，東岸時間下午6點，勒詹姆斯就打電話給了湯普森。」沃納羅斯基在節目中說道。

當時詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）曾提到，詹姆斯願意降薪的條件是，湖人能夠去爭取到湯普森、哈登（James Harden）或是老將中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。如今哈登續留快艇，瓦藍邱納斯則是轉戰巫師。

另一方面，有媒體爆料，湖人在追逐湯普森的同時，也在尋求交易效力拓荒者的前鋒葛蘭特（Jerami Grant）。不過目前情況似乎有些卡關，原因是湖人不想動用到2個首輪選秀權，同時他們也還在等待湯普森的決定。

在今年自由市場開啟之前，羅素（D'Angelo Russell）、伍德（Christian Wood）、海斯（Jaxson Hayes）、瑞迪許（Cam Reddish）都分別執行了下季球員選項；湖人今天也用4年3200萬美元的價碼續留克里斯提（Max Christie），球隊也有意簽回丁威迪（Spencer Dinwiddie）。