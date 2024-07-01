NBA／傳國王想交易鵜鶘英格倫 巴恩斯和首輪籤成籌碼
鵜鶘球星英格倫（Brandon Ingram）的合約明年夏天到期，據國王記者康寧漢（Sean Cunningham）報導，國王想透過交易得到他。
康寧漢指出，國王高層簡崔（Alvin Gentry）曾擔任鵜鶘主帥，英格倫與他關係很好，國王可能提供巴恩斯（Harrison Barnes）、赫爾特（Kevin Huerter）和未來首輪選秀籤，當作交易籌碼。
國王日前以4年7800萬美元續留蒙克（Malik Monk），選秀日第二天將米契爾（Davion Mitchell）、維岑科夫（Sasha Vezenkov）和第45順位送去暴龍，從暴龍換回麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）。今天則以1年底薪續留中鋒連恩（Alex Len）。
鵜鶘則是用南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）和兩個首輪選秀權，換回老鷹主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）。自由市場開市首日有2名球員離隊，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）轉戰巫師，馬歇爾（Naji Marshall）加盟獨行俠。
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