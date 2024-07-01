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NBA／傳國王想交易鵜鶘英格倫 巴恩斯和首輪籤成籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫(左)、巴恩斯(右)。 美聯社
英格倫(左)、巴恩斯(右)。 美聯社

鵜鶘球星英格倫（Brandon Ingram）的合約明年夏天到期，據國王記者康寧漢（Sean Cunningham）報導，國王想透過交易得到他。

康寧漢指出，國王高層簡崔（Alvin Gentry）曾擔任鵜鶘主帥，英格倫與他關係很好，國王可能提供巴恩斯（Harrison Barnes）、赫爾特（Kevin Huerter）和未來首輪選秀籤，當作交易籌碼。

國王日前以4年7800萬美元續留蒙克（Malik Monk），選秀日第二天將米契爾（Davion Mitchell）、維岑科夫（Sasha Vezenkov）和第45順位送去暴龍，從暴龍換回麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）。今天則以1年底薪續留中鋒連恩（Alex Len）。

鵜鶘則是用南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）和兩個首輪選秀權，換回老鷹主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）。自由市場開市首日有2名球員離隊，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）轉戰巫師，馬歇爾（Naji Marshall）加盟獨行俠。

Brandon Ingram Harrison Barnes NBA自由市場 國王 鵜鶘

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