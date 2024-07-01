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NBA／重返東區！喬治4年2.12億美元加入76人 費城三劍客成形

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治帶著4年頂薪前進費城。 路透社
喬治帶著4年頂薪前進費城。 路透社

就在快艇宣布球星喬治（Paul George）不會回歸之後， 76人如預期成為主要追求者；根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，喬治已經同意和76人簽下4年2.12億美元的頂級合約，費城重新籌組強力三劍客陣容，將全力挑戰綠衫軍霸權。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）隨後列出了喬治這份合約細節，首年起薪為4920萬美元，之後分別是5170萬美元、5410萬美元和5660萬美元；這份合約最後一年將會是球員選項。

擁有巨大薪資空間的76人在自由市場開啟後動作頻頻，先是用兩年1000萬美元的合約簽下中鋒佐蒙德（Andre Drummond），其中第2年為球員選項；之後老將葛登（Eric Gordon）也同意加盟。烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）接著也以2年1630萬美元的合約續留。

後續76人將會與馬克西（Tyrese Maxey）商討提前續約的事情，預計會端上5年2.05億美元的頂級合約。

身為聯盟頂級鋒線側翼，喬治目前是聯盟唯8曾9度入選明星賽的選手，另外7人是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、哈燈（James Harden）、保羅（Chris Paul）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）及戴維斯（Anthony Davis）。

NBA自由市場

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