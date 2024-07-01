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NBA／喬治挾4年頂薪轉戰費城 快艇昔交易「梭哈」一場空

中央社／ 台北1日電
喬治(右2)與雷納德(中)合體5年無力實現快艇冠軍夢。 美聯社
喬治(右2)與雷納德(中)合體5年無力實現快艇冠軍夢。 美聯社

今天是NBA自由市場開市首日，上季還效力快艇的喬治（Paul George）已確定不會和老東家續約；美媒報導，喬治將重返東區，並和76人達成4年2.12億美元（約新台幣69.4億元）合約。

喬治從2019-20年賽季加入洛杉磯快艇，過去5年來表現出攻守一體的能力，只可惜受傷病困擾，共有4個賽季的例行賽打不滿60場。

下個賽季是喬治和快艇合約的最後一年，年薪4879萬美元（約新台幣15.9億元），但擁有球員選項的喬治決定跳出合約成為自由球員，並且很快就宣布不會再和快艇簽約。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更透露，快艇方面最多只想開給喬治3年合約，這讓雙方形成巨大分歧，終究走向分道揚鑣。

已經34歲的喬治，將可能是生涯最後一份大合約，76人有他加盟後，搭配原有的MVP中鋒安比德（JoelEmbiid）、後衛馬克西（Tyrese Maxey）、完成續約的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），加上佐蒙德（Andre Drummond）和葛登（Eric Gordon）兩位悍將，很有機會和新科總冠軍塞爾蒂克、戰力大幅升級的尼克一較高下，增添奪冠希望。

不過對快艇來說，喬治直接琵琶別抱，等於讓過去的付出成了流水。當初快艇為了得到喬治，共計付出了7個首輪選秀權，其中2個為首輪互換權，以及年度MVP候選亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。但這些代價卻只換到快艇5年來僅打進過一次西區冠軍賽。

少了喬治的快艇也只能想辦法補漏洞，除了以2年7000萬美元（約新台幣22.9億元）續約哈登（JamesHarden）外，也以3年3000萬美元（約新台幣9.8億元）簽下在今年季後賽表現出色的搖擺人瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

NBA自由市場

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