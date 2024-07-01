WNBA／菜鳥年破聯盟紀錄！天空里斯連10場雙十 史上第一人

菜鳥年就破紀錄！WNBA天空隊球員里斯（Angel Reese）在今天對上山貓的比賽中，以10分16籃板的數據，成為聯盟首位連10場獲得雙十的球員，並超過2015由火花球員帕克（Candace Parker）創下的連9場紀錄。雖然里斯突破紀錄，但天空未能取得勝利，終場62：70敗給山貓。

天空今天在主場挑戰聯盟龍頭山貓，里斯取得10分16籃板的雙十成績，但她的投籃16投4中，命中率僅25％。在山貓的嚴防下，天空全隊今天命中率也只有30.5％。山貓方面，麥克布萊德（Kayla McBride）得到16分，柯利爾（Napheesa Collier）也以13分11籃板繳出本賽季第11場雙十。終場，天空不敵山貓的嚴密防線與多點開花，以62：70取得2連敗，山貓則是在中斷6連勝後再次取得勝利。雖然輸球，但里斯仍達成WNBA史無前例的紀錄。

里斯今年被天空以首輪第7順位選入，在菜鳥賽季就取得傲人成就，賽後受訪時天空總教練韋瑟斯朋（Teresa Weatherspoon）就說道：「她（里斯）會繼續做她該做的事。這就是她，她總是會努力、自信地打球，並且把她的一切毫無保留的展現出來。」韋瑟斯朋接著說道：「她是對自己最嚴格的人，對於她現在和未來可能會達成的成就我非常驕傲。」