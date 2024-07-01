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NBA／快艇3年3000萬美元挖角瓊斯 獨行俠領先湯普森爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治(左)、瓊斯(右)。 路透
喬治(左)、瓊斯(右)。 路透

由於球星喬治（Paul George）休賽季離隊，快艇進行陣容改組，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他們將以3年3000萬美元價碼，網羅防守悍將瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

獨行俠稍早以3年2700萬簽下馬歇爾（Naji Marshall），因此無法留住瓊斯，據傳他們有意勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson），想透過先簽後換方式獲得。知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，獨行俠是湯普森爭奪戰的領先者。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，喬治即將和76人在洛杉磯會面，76人準備提供4年2.12億美元的頂薪合約。

喬治離隊後快艇獲得全額中產條款，因此能用3年3000萬美元價碼簽下瓊斯。瓊斯上季效力獨行俠打出身價，出戰76場，平均得到8.6分3.3籃板，三分命中率34.3%，他具備相當出色的防守能力，是獨行俠能殺進總冠軍賽的關鍵之一。

Klay Thompson NBA自由市場 快艇 獨行俠

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