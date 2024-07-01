NBA／殺入東冠有功！溜馬4年6000萬美元續留板凳暴徒托平

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，溜馬與前鋒托平（Obi Toppin）達成4年6000萬美元（約新台幣19.4億）續約協議。

托平2020賽季被尼克以首輪第8順位選中，上賽季溜馬用2個首輪籤交易來托平，托平與溜馬的進攻體系相當適配，也讓他的進攻火力得以完整展現。上賽季的托平成為優秀的進攻終結者，在溜馬平均每場比賽上場21.1分鐘，以57.3％的高命中率繳出場均10.3分，40.3％的三分命中率也是他目前生涯最高。值得一提的是，托平的勁爆體能讓他在上賽季繳出101記灌籃，為溜馬的比賽增加不少觀賞性。

季後賽中托平替補端的穩定表現，也是帶領溜馬進入東區冠軍賽的關鍵。今年季後賽他出賽17場皆是替補，但他仍在場均20.2分鐘的上場時間中貢獻10.9分4.4籃板1.7助攻，成為先發球員休息時補足火力空缺的板凳暴徒，也促使溜馬決定將其留下。