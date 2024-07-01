NBA／太陽CEO老爸又發威？1年約簽普拉里增強禁區深度
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，中鋒普拉里（Mason Plumlee）將離開快艇，以1年合約加盟太陽。
值得一提的是，普拉里的經紀人是老巴特爾史坦（Mark Bartelstein），是太陽CEO巴特爾史坦（Josh Bartelstein）的父親。另外，普拉里的胞兄（Miles Plumlee）也曾效力過太陽。
普拉里上季效力快艇，去年11月初受傷，今年1月初歸隊，共出賽46場，平均上場14.7分鐘，得到5.3分5.1籃板1.2助攻，整體投籃命中率56.9%。
普拉里將補上太陽替補中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）留下的空缺，鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）日前發文指出，太陽可能會網羅控衛，人選包含莫里斯（Monte Morris）、哈勒戴（Aaron Holiday）和鄧恩（Kris Dunn）。
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