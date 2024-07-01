NBA／有望擠進輪替！湖人4年3200萬美元續留克里斯提

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湖人與21歲小將克里斯提（Max Christie）達成續約協議，合約為4年3200萬美元，有球員選項。

湖人2022年選秀大會以第35順位選進克里斯提，湖人今年季中簽下丁威迪（Spencer Dinwiddie），加上文森（Gabe Vincent）傷癒歸隊，導致他的上場時間大幅降低，季後賽沒上過場。

克里斯提例行賽出戰67場，平均上場14.1分鐘，得到4.2分2.1籃板，三分球命中率35.6%，不過他在有限上場時間內，展現不俗防守能力。

沃納羅斯基提到，克里斯蒂已展現擠進湖人輪替的潛力。《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）指出，無論尋找教練過程中，還是聘請瑞迪克（JJ Redick）後，克里斯蒂的名字經常被提到，被視為球隊發展計畫的重要一部分。