NBA／聖城化身空接之城！保羅攜手溫班亞瑪 波總：偉大的領導者

消息人士今天向ESPN透露，自由球員保羅（Chris Paul）將與聖安東尼奧馬刺簽訂一份價值逾1100萬美元的一年合約，馬刺希望以新人中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）為中心，建立起一支獲勝隊伍。

金州勇士在保羅2024-25賽季3000萬美元的保障合約生效前選擇將他釋出。消息人士向知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，這位經驗豐富的控球後衛成為自由球員後，很快便與馬刺進行協商。

現年39歲的保羅將在馬刺度過他的第20個NBA賽季，他將與馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）攜手合作。馬刺目前希望以20歲的明星中鋒溫班亞瑪為中心，打造一支獲勝隊伍。

波波維奇率領的馬刺在3月11日輸給勇士後，他對保羅的讚美之詞溢於言表。

波波維奇表示：「他（保羅）是聯盟有史以來最出色的競爭者之一。他是一位偉大的領導者，偉大的競爭對手。見到他總是很開心。」