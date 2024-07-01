NBA／獨行俠網羅馬歇爾恐失去瓊斯 想和勇士先簽後換湯普森
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，獨行俠以3年2700萬美元網羅前鋒馬歇爾（Naji Marshall）。
獨行俠為了留下鋒線悍將瓊斯（Derrick Jones Jr.），日前將小哈德威（Tim Hardaway Jr.）交易到活塞，獲得全額中產特例。知名記者史坦（Marc Stein）指出，獨行俠簽下馬歇爾，代表可能留不住瓊斯。
馬歇爾身高201公分，上季出賽66場，平均上場19分鐘，得到7.1分3.6籃板1.9助攻，三分命中率38.7%，被視為一名3D球員。
先前有傳聞指出，獨行俠有意勇士老將湯普森（Klay Thompson）。據史坦的消息，獨行俠仍專注得到湯普森的承諾，與勇士進行先簽後換交易
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