NBA／獨行俠網羅馬歇爾恐失去瓊斯 想和勇士先簽後換湯普森

快艇今天宣布球星喬治（Paul George）確定不回歸，將與其他球隊簽約。76人預計是主要追求者。 先前有傳聞勇士想透過交易得到喬治，但喬治最終不執行球員選項，進入自由市場。有傳聞指出，他將與

2024-07-01 09:25