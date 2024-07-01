NBA／活塞確立建隊基石！5年74.3億續約狀元郎康寧漢
活塞少主頂薪續約！根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，活塞將以5年2.26億美元（約73.4億台幣）續約狀元郎康寧漢（Cade Cunningham），。
2021年被外界視為選秀大年，而在該年以狀元身分進入NBA的康寧漢表現逐年進步，上季出賽62場繳出場均22.7分7.5助攻4.3籃板。活塞為留住康寧漢，也計畫在休賽期以5年2.26億美元（約73.4億台幣）的天價續約，確立未來重建的基石。
活塞以14勝68敗的戰績結束上賽季，身為聯盟戰績最差的球隊，他們在休賽期迎來新管理層。上任後除了與康寧漢續約外，他們也與前騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）簽下5年合約，接替威廉斯（Monty Williams）成為新任總教練。
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