NBA／不是湖人！瓦藍邱納斯3年3000萬美元轉戰巫師

立陶宛中鋒「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）休賽季成為自由球員，一度傳出湖人有意爭取，不過自由市場開市首日，他就決定以3年3000萬美元合約加盟巫師。

先前有傳聞提到，詹姆斯（LeBron James）願意降低新合約價瑪，讓湖人能用全額中產條款補強，瓦藍邱納斯就是被提到的目標之一。

中產合約年薪約1282萬美元，比瓦藍邱納斯這份合約還高，因此他與巫師簽約消息公布時，讓網路上許多湖人球迷感到驚訝。

瓦藍邱納斯上季效力鵜鶘出戰82場，平均12.2分8.8籃板，三分命中率30.8%，防守籃板率聯盟第3，不過他移動速度緩慢，造成防守端缺陷，因此影響到身價。值得一提的是，立陶宛男籃準備出征巴黎奧運資格賽，瓦藍邱納斯卻以個人因素退出國家隊。