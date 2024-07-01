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NBA／出乎意料！保羅被勇士裁掉 加盟馬刺聯手溫班亞瑪

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(左)、溫班亞瑪(右)。 美聯社
保羅(左)、溫班亞瑪(右)。 美聯社

39歲控衛保羅（Chris Paul）剛被勇士裁掉，馬上確定以1年1100萬美元合約加盟馬刺，將聯手天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

據《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，公牛曾提出用拉文（Zach LaVine）和1個未來首輪選秀權，換取保羅和維金斯（Andrew Wiggins），但被勇士拒絕。

勇士沒有找到其他交易方案，最終裁掉合約非保障的保羅，降低團隊薪資。原先外界預期他可能加入爭冠球隊，卻意外選擇和重建中的馬刺簽約。

海恩斯指出，保羅與馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）進行過一次愉快的交談，他對馬刺球隊文化和幫助提升溫班亞瑪的機會有興趣，他希望能展示自己仍是聯盟中的菁英級後衛。

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