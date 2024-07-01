NBA／快艇宣布喬治離隊！76人有望組三巨頭 2老將先「上車」

快艇今天宣布球星喬治（Paul George）確定不回歸，將與其他球隊簽約。76人預計是主要追求者。

先前有傳聞勇士想透過交易得到喬治，但喬治最終不執行球員選項，進入自由市場。有傳聞指出，他將與76人、快艇及魔術會面。

不過快艇稍早宣布喬治將與其他球隊簽約，魔術也以3年6600萬美元網羅凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），失去薪資空間，因此76人成為喬治最有可能的去處。

76人休賽季擁有薪資空間，可以直接簽下喬治，有望組成安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和喬治的三巨頭組合。另外，中鋒佐蒙德（Andre Drummond）以2年1000萬美元合約回鍋，第二年有球員選項，上季效力太陽的老將葛登（Eric Gordon）也同意加盟76人