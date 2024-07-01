NBA／哈登2年7000萬美元續留！快艇正積極兜售衛少

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，哈登（James Harden）以2年7000萬美元合約續留快艇。另外，快艇稍早宣布球星喬治（Paul George）將離隊。

查拉尼亞指出，這份合約第2年為球員選項。《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）則提到，薪水是全額保障。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前執行合約400萬美元的球員選項，不過查拉尼亞指出，快艇則積極兜售他。

另外，快艇今天也用2年底薪合約網羅小波特（Kevin Porter Jr.），他去年效力火箭時，因涉嫌在酒店襲擊女友，被交易到雷霆，隨後馬上被裁掉，曾到歐洲打球。