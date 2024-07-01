快訊

聯合報社論／中共懲獨軟硬不得，賴政府卻綁架全民反制

阿彌陀佛！日本展覽淨土宗850年，一睹佛教美術演變

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

NBA／金塊又折損冠軍功臣！KCP3年6600萬美元轉戰魔術

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊大鎖凱威爾波普轉戰魔術。 美聯社
金塊大鎖凱威爾波普轉戰魔術。 美聯社

宣佈將不會執行下一季價值1540萬美元球員選項的金塊大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），投身自由市場尋求更好的薪資報酬。

擁有薪資空間的魔術迅速發起攻勢，與凱威爾波普達成一份3年6600萬美元的合約，金塊連兩年都面臨無法留住冠軍功臣的窘境。

凱威爾波普曾隨湖人奪冠，轉戰金塊後就協助他們贏得隊史首座總冠軍；效力兩季下來，場均可得到10.4分2.6籃板2.4助攻1.4抄截，投籃命中率46.1%，三分球命中率41.5%。

金塊陣中三大主力約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）和穆雷（Jamal Murray）都坐擁最頂級薪資，在聯盟更嚴厲的勞資協議下，上季先是讓替補大將布朗（Bruce Brown）以2年4500萬美元價碼轉戰溜馬，如今凱威爾波普也以超過2000萬美元的年薪琵琶別抱，球隊戰力持續遭受考驗。

金塊總管布斯（Calvin Booth）先前接受採訪就隱約透露了凱威爾波普即將離隊的現實，不過他仍信心十足地認為球隊其他小將可以成長，填補這樣的空缺。

Kentavious Caldwell-Pope NBA自由市場 金塊

相關新聞

NBA／快艇宣布喬治離隊！76人有望組三巨頭 葛登先「上車」

快艇今天宣布球星喬治（Paul George）確定不回歸，將與其他球隊簽約。76人預計是主要追求者。 先前有傳聞勇士想透過交易得到喬治，但喬治最終不執行球員選項，進入自由市場。有傳聞指出，他將與

NBA／金塊又折損冠軍功臣！KCP3年6600萬美元轉戰魔術

宣佈將不會執行下一季價值1540萬美元球員選項的金塊大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），投身自由市場尋求更好的薪資報酬。 擁有薪資空間的魔術迅速發起攻勢，與凱威爾

NBA／哈登2年7000萬美元續留！快艇正積極兜售衛少

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，哈登（James Harden）以2年7000萬美元合約續留快艇。另外，快艇稍早宣布球星喬治（Paul George）將離隊。 查拉尼亞指

NBA／公牛前鋒因傷提前報銷 仍獲5年9000萬美元合約

今年2月因左腳傷勢提前報銷的公牛前鋒威廉斯（Patrick Williams），預計會用5年9000萬美元的合約價碼續留芝加哥，其中第5年為球員選項。 威廉斯是在2020年以首輪第4順位加入公牛

NBA／喬丹一年底薪續留 金塊總管：角色如同海斯倫

35歲的中鋒老喬丹（DeAndre Jordan）預計會和金塊簽下一年老將底薪合約，年薪約360萬美元，他將繼續擔任約柯奇（Nikola Jokic）的替補角色。 上季剛加入金塊就隨隊贏得總冠軍

NBA／勒夫拒執行400萬美元合約 可能轉佛心價續留熱火

35歲的勒夫（Kevin Love）拒絕執行下個賽季價值400萬美元的球員選項，成為完全自由球員；不過這不代表勒夫會離開邁阿密，雙方預計會重新針對簽約進行討論。 根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。