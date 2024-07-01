NBA／金塊又折損冠軍功臣！KCP3年6600萬美元轉戰魔術

宣佈將不會執行下一季價值1540萬美元球員選項的金塊大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），投身自由市場尋求更好的薪資報酬。

擁有薪資空間的魔術迅速發起攻勢，與凱威爾波普達成一份3年6600萬美元的合約，金塊連兩年都面臨無法留住冠軍功臣的窘境。

凱威爾波普曾隨湖人奪冠，轉戰金塊後就協助他們贏得隊史首座總冠軍；效力兩季下來，場均可得到10.4分2.6籃板2.4助攻1.4抄截，投籃命中率46.1%，三分球命中率41.5%。

金塊陣中三大主力約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）和穆雷（Jamal Murray）都坐擁最頂級薪資，在聯盟更嚴厲的勞資協議下，上季先是讓替補大將布朗（Bruce Brown）以2年4500萬美元價碼轉戰溜馬，如今凱威爾波普也以超過2000萬美元的年薪琵琶別抱，球隊戰力持續遭受考驗。

金塊總管布斯（Calvin Booth）先前接受採訪就隱約透露了凱威爾波普即將離隊的現實，不過他仍信心十足地認為球隊其他小將可以成長，填補這樣的空缺。