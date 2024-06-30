NBA／公牛前鋒因傷提前報銷 仍獲5年9000萬美元合約
今年2月因左腳傷勢提前報銷的公牛前鋒威廉斯（Patrick Williams），預計會用5年9000萬美元的合約價碼續留芝加哥，其中第5年為球員選項。
威廉斯是在2020年以首輪第4順位加入公牛，上季出賽43場，場均得到10分3.9籃板1.5助攻。
這4年下來，威廉斯看似沒有太突破性的發揮，但公牛仍願意開給他一份長約，使其和本季破繭而出的懷特（Coby White）、甫交易來的吉迪（Josh Giddey）形成未來主要核心要角。
今年自由市場上，公牛還有一個重要課題，那便是德羅展的續約情況。先前傳出他和球隊的談判陷入僵局，不過已經35歲的德羅展，其年齡因素恐怕也將影響他在自由市場的行情。
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