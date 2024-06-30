NBA／勒夫拒執行400萬美元合約 可能轉佛心價續留熱火
35歲的勒夫（Kevin Love）拒絕執行下個賽季價值400萬美元的球員選項，成為完全自由球員；不過這不代表勒夫會離開邁阿密，雙方預計會重新針對簽約進行討論。
根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）的報導，勒夫將會與熱火簽下價碼更便宜的底薪合約，協助球隊能夠稍微騰出一些空間，方便陣容的補強。
另一方面，替補長人布萊恩（Thomas Bryant）也決定不執行下季280萬美元的球員選項，同樣成為自由球員；至於恢復自由身的海史密斯（Haywood Highsmith），他本人和熱火方面都希望繼續合作，雙方有望商討一份新的合約。
去年休賽季簽下2年600萬美元合約的後衛理查森（Josh Richardson），下季面臨約300萬美元的球員選項，理查森已經決定執行合約；理查森先前遭受肩傷問題，預計能在下個賽季開始前完全康復。
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