NBA／喬丹一年底薪續留 金塊總管：角色如同海斯倫

35歲的中鋒老喬丹（DeAndre Jordan）預計會和金塊簽下一年老將底薪合約，年薪約360萬美元，他將繼續擔任約柯奇（Nikola Jokic）的替補角色。

上季剛加入金塊就隨隊贏得總冠軍的喬丹，本季無緣完成衛冕，他也將迎接生涯第17個賽季。喬丹今年出賽36場，場均得到3.9分4.4籃板，到了季後賽則是場均2分1.5籃板。

金塊總管布斯（Calvin Booth）日前接受採訪時曾提到，球隊非常欣賞喬丹在休息室以及在球隊中所扮演的角色，他的存在就類似熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）。

據報導，金塊將用雙向合約簽下6呎10吋的落選新秀中鋒霍爾（PJ Hall）；另外，據金塊隨隊記者溫德（Harrison Wind）透露，金塊很可能不會續簽哈勒戴（Justin Holiday）；

面臨沉重薪資壓力的金塊，上季無力留下格林（Jeff Green）和布朗（Bruce Brown），導致板凳戰力明顯空缺，成了球隊連霸失利的關鍵因素之一。如今金塊又要面臨凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）可能離去的麻煩。