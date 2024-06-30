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NBA／法國男籃展開集訓 溫班亞瑪上演驚人空接高度

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪空中接力。圖截自社群X
溫班亞瑪空中接力。圖截自社群X

身為奧運東道主，法國男籃可說是被寄予厚望，球隊已經正式展開全面集訓，包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、戈貝爾（Rudy Gobert）、貝頓（Nicolas Batum）、佛尼爾（Evan Fournier）等主力都現身球場。法國隊預計會進行6場熱身賽。

甫拿下年度最佳新秀的馬刺怪物狀元溫班亞瑪是生涯首度出征奧運，光是在內部訓練就展現無比能量。在媒體公佈的影片中，溫班亞瑪上演一次驚人的空中接力，從照片來看，他的手幾乎是快摸到籃板上沿，如此誇張的接手高度也讓球迷驚呼不已。

先前接受採訪時，溫班亞瑪也展現想跟美國隊交手的興奮感。「我已經迫不及待的想跟他們對決了，這將會是一場非常有趣的比賽，身為一名籃球員，能與美國隊交手，與這些傳奇巨星較勁是一個夢想。」

法國隊在小組賽和日本、德國分在B組，另外一個名額則留給拉脫維亞賽區的資格賽贏家，由拉脫維亞、菲律賓、喬治亞、巴西、喀麥隆、蒙特內哥羅來6搶1。

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